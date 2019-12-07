Известный хореограф Илья Авербух выразил мнение, что запрет на исполнение четверных прыжков у женщин помогает Алене Косторной добиваться высоких результатов.

«Я всегда выделял прыжки и выразительное катание Косторной. Но во многом таких результатов ей помогает добиться и запрет на исполнение четверных прыжков в короткой программе. На мой взгляд, это очень нечестное правило», — сказал Авербух, слова которого приводит «RT на русском».

По мнению эксперта, из-за запрета Александра Трусова и Анна Щербакова не могут соревноваться на одном уровне с Косторной. Авербух заявил, что такое правило является нонсенсом, тем более что его нет в мужском катании.

Напомним, Косторная лидирует после короткой программы в финале Гран-при, Загитова идет на втором месте, Трусова — на третьем.