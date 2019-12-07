Объединение активных болельщиков «Ростова» присоединится к протестной акции фанатов и досрочно покинет трибуны во время матча со «Спартаком» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

Об этом говорится на странице «Фанаты «Ростсельмаша» в социальной сети «ВКонтакте».

«Кажется, мы уже начали забывать, что являемся силой! Единство — наша сила. Последние события в Питере показывают, что пора объединиться перед беспределом органов правопорядка, оставив соперничество между собой», — гласит сообщение фанатов «Ростова».

Болельщики подчеркнули, что нельзя не реагировать на беспредел, поэтому на матче со «Спартаком» они откажутся от визуальной поддержки команды и покинут стадион на 30-й минуте.

Напомним, вчера болельщики «Динамо» и «Зенита» досрочно покинули трибуны «Газпром-Арены», аналогичным образом поступили фанаты «Арсенала» и «Локомотива». Поддержать акцию намерены болельщики «Краснодара» и ЦСКА.