Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слухи об отставке после поражения от «Арсенала» в 19-м туре чемпионата России.

«Отставка? Это всё бред, кому это надо, не знаю. Не вижу оснований для этого», — заявил Сёмин, слова которого приводит «Чемпионат».

Слухи об уходе Сёмина с поста главного тренера появились после того, как «Локомотив» разгромно проиграл «Арсеналу» на выезде, пропустив четыре безответных мяча. Перед уходом на зимний перерыв «железнодорожники» отстали от лидирующего «Зенита» на 11 очков.

На данный момент «Локомотив» с 34 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице, однако может оказаться ниже по итогам тура, в котором «Краснодар» (34) сыграет с ЦСКА (33).