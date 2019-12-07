В Лиллехаммере в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам завершился женский скиатлон, победу одержала представительница Норвегии Тереза Йохауг.

Йохауг финишировала с результатом 42:35,3 минуты. На второй строчке расположилась американка Джессика Диггинс, отставшая от победительницы на 1:08,3 минуты. Замкнула тройку лидеров еще одна норвежка Хейди Венг, ее отставание составило 1:19,1.

Ни одна из россиянок в первую десятку не попала, лучшей в команде стала Наталья Непреява, финишировавшая одиннадцатой. Также Россию представляли Лидия Дуркина, Яна Кирпиченко,, Алиса Жамбалова, Анна Нечаевская и Ольга Царева.

Спортсменки преодолели дистанцию 15 км, первую часть которой они бежали классическим ходом. После отсечки 7,5 км участницы поменяли лыжи и продолжили гонку коньковым стилем.