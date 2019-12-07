Американская теннисистка Серена Уильямс объявила о желании в ближайшее время родить второго ребенка.

«Боже, я так хочу, чтобы у моей дочери Олимпии были брат или сестра. И это желание становится всё сильнее», — сказала спортсменка, слова которой приводит Tennis World USA.

Уильямс хочет, чтобы у её детей была небольшая разница в возрасте, как у неё с сестрой Винус.

На данный момент Серене Уильямс 38 лет, она завершила сезон на десятой строчке рейтинга WTA. Спортсменка не выходила на корт после Открытого чемпионата США, где добралась до финала, но проиграла 19-летней представительнице Канады Бьянке Андрееску.

За время своей карьеры Уильямс завоевала 72 трофея WTA в одиночном разряде, но не выигрывала турниры на протяжении двух последних лет.