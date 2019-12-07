Российские фигуристки Алёна Косторная и Алина Загитова ответили на вопрос, в чем заключается секрет успеха группы Этери Тутберидзе.

«У нас каждый тренер может найти слова, чтобы мотивировать человека на работу», — сказала Косторная, слова которого приводит Sport24.

«У нас целая команда, мы «тим-Тутберидзе», — отметила Загитова.

Напомним, Косторная занимает первое место после короткой программы в финале Гран-при. Спортсменка включила в свой прокат тройной аксель и обновила мировой рекорд. Загитова располагается на второй строчке, третье место занимает еще одна ученица Тутберидзе Анна Щербакова.

Ранее Камила Валиева, также тренирующаяся в «Хрустальном», выиграла юниорский финал Гран-при.