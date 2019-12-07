Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова оценила выступление российских фигуристок в короткой программе финала Гран-при в Турине. Первое место занимает Алена Косторная, второе — Алина Загитова, третье — Анна Щербакова.

«Косторная была неотразима в короткой программе. Видно, как она становится увереннее от старта к старту. Если продолжит в том же духе, то спокойно может стать чемпионкой мира этого сезона», — сказала Радионова, слова которой приводит Sport24.

По мнению Радионовой, Загитова сможет остаться в тройке лидеров, если хорошо откатает произвольную программу. Спортсменка также отметила, что Александра Трусова, занявшая пятое место, оправданно пошла на риск и попробовала исполнить тройной аксель, так как стремится побеждать.

«Сейчас не получилось, но ничего страшного. На других соревнованиях, уверена, всё получится, у неё сильный характер, она просто так это не оставит», — сказала Радионова.