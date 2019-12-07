Нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий отреагировал на слова форварда ЦСКА Кирилла Капризова в свой адрес. Ранее Капризов остался недоволен тем, что Грецкий был выбран для участия в матче звезд КХЛ. По его мнению, на звездный уик-энд надо брать более достойных игроков.

«Поймите, я не сам напросился на Матч звёзд, меня болельщики выбрали. Обижаться на меня… Не знаю. Считаю, у него какая-то несправедливая обида», — сказал Грецкий, слова которой приводит «Прессбол». Игрок подчеркнул, что болельщики «Динамо» захотели видеть его на Матче звезд, поэтому скооперировались и поддержали.

Грецкий подчеркнул, что конфликта нет, так как Капризов имеет право высказывать свое мнение. Хоккеист добавил, что не откажется пожать Капризову руку после его слов.

Напомним, Капризов заявил, что вместо Грецкого хотел бы видеть на Матче звезд КХЛ Михаила Григоренко.