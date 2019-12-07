Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала неудачное выступление в скиатлоне, который состоялся в рамках второго этапа Кубка мира в Лиллехаммере. Спортсменка заняла 11-е место.

Непряева призналась, что рассчитывала на более высокое место, но гонка не сложилась. «Очень плохо прошла вторую половину классической дистанции и был небольшой, скажем так, конфуз на переодевании. Из-за этого я потеряла контакт с основной группой», — сказала Непряева, слова которой приводит Sports.ru.

Спортсменка выразила надежду, что следующие гонки получатся у нее лучше. Также она отметила, что сложности на второй части классической дистанции были вызваны физическим состоянием, а не подготовкой лыж.

Непряева отметила, что завтра примет участие в эстафете и, скорее всего, побежит второй этап.