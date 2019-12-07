Олимпийская чемпионка Тара Липински оценила катание российской фигуристки Алены Косторной.

По мнению Липински, Косторной удается соединять в своем катании два аспекта видов спорта, поэтому её можно считать надеждой фигурного катания. Экс-спортсменка подчеркнула, что многие обеспокоены тем, как изменилось женское катание с появлением четверных прыжков.

«Алена – фигуристка, которая доказывает, что можно двигать спорт вперед при помощи техники — тройных акселей и, думаю, четверные тоже будут, но в то же время не забывать о балансе», — сказала Липински.

Напомним, Косторная выступает в финале Гран-при и идет лидером после короткой программы. Фигуристка чисто исполнила прокат с тройным акселем и установила новый мировой рекорд. Произвольная программа состоится сегодня, 7 декабря, прямая трансляция будет доступна по ссылке.