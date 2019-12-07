В рамках финала юниорской серии Гран-при по фигурному катанию стартовала произвольная программа спортивных пар.

Отметим, в шестерке участников Россию представляют пять спортивных пар. Лидерами после короткой программы идут Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов с результатом 68,80 баллов. Второе место заняли россияне Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, заработавшие 66,64 балла, третьими оказались Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, у которых 64,90 балла.

Интересно, что четвертую и пятую строчку пока занимают также российские пары — Алина Пепелева и Роман Плешков идут на четвертом месте, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев — на пятом.

Ранее в финале юниорской серии Гран-при был разыгран первый комплект наград — медали получили девушки-одиночницы. Золото взяла Камила Валиева, серебро у американки Алисы Лю, бронза — у Дарьи Усачевой.