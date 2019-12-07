Болельщики московского «Спартака» подали заявления на руководителя Большого Московского цирка Эдгарда Запашного. Об этом рассказал руководитель проекта «Стадион — наш общий дом» и болельщик «красно-белых» Олег Семёнов, слова которого приводит «Чемпионат».

Семенов сообщил, что болельщики обратились в FansHotline24 с просьбой подготовить шаблон обращения через интернет-приёмную СК и Прокуратуры РФ по Петербургу.

Напомним, ранее Запашный призвал применять физическую силу к болельщикам, которые нарушают правила поведения на стадионе.

«Я бы ввел ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела, и завтра они бы на «вы» разговаривали», — заявил Запашный, слова которого приводит «Спорт день за днем».