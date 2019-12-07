Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков оценил выступление россиянки Алены Косторной в короткой программе финала Гран-при. Спортсменка заняла первое место, установив мировой рекорд.

«Говорить о победе Косторной рано. Впереди ещё произвольная программа. Есть четыре девочки в той конференции, которые разыгрывают между собой титул победителя Гран-при», — сказал Траньков, слова которой приводит «Чемпионат».

Он подчеркнул, что в короткой программе соперничать с Косторной практически невозможно, так как у нее хороший баланс между техникой и компонентами. По мнению Транькова, этим может похвастаться только россиянка, которая является эталоном в короткой программе.

Второе место занимает Алина Загитова, третье — Анна Щербакова. Произвольная программа состоится сегодня, 7 декабря.