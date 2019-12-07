Россиянин Александр Большунов одержал победу в скиатлоне, который состоялся в норвежском Лиллехаммере в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам.

Спортсмен преодолел дистанцию за 1:17,42.4. На второй строчке расположился норвежец Хан Кристер Холлун, отставший на 2,2 секунды. Замкнул тройку лидеров еще один представитель Норвегии Эмиль Иверсен, его проигрыш составил 7,9 секунд.

Лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Клэбо не справился с дистанционной гонкой и стал четвертым, проиграв почти минуту. Такой же результат показал Мартин Йонсруд Сундбю.

Напомним, спортсмены пробежали 30 км, первую половину дистанции они преодолели классическим ходом, затем сменили лыжи и продолжили бежать коньковым стилем.

Ранее завершился женский скиатлон, победу одержала Тереза Йохауг.