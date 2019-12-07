Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец Нейтан Чен стал победителем финала Гран-при, который проходит в Турине.

Американец получил 224,92 балла за произвольную программу и 335,30 сумме, установив мировой рекорд. На второй строчке расположился двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю, набравший 291,43 балла по сумме двух программ. Замкнул тройку лидеров спортсмен из Франции Кевин Эймоз, судьи оценили его выступление на 275,63.

Россию представляли два участника — Александр Самарин и Дмитрий Алиев, оба выступили с ошибками. Самарин занял итоговое четвертое место, Алиев стал последним. Пятая позиция осталась за представителем Китая Бояном Цзинем.

Напомним, вчера завершились соревнования спортивных пар, лучшими из россиян стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, завоевавший бронзу.