Российский фигурист Александр Самарин рассказал о своих впечатлениях от выступления в финале серии Гран-при в Турине.

Слова фигуриста приводит портал РИА Новости. По словам Самарина, на прокат произвольной программы он выходил в пустой головой и ни о чем не думал. «Ниже падать некуда, до верха далеко. Концентрировался на том, что делаю», — сказал фигурист, отметив, что все учтет на следующем старте.

Большую благодарность Александр Самарин выразил своему тренеру Светлане Соколовкой и всей своей команде, которая помогла ему настроиться «Они вкладывают в меня душу, у меня пока не получается отплатить на льду. В будущем, надеюсь, получится», — заключил фигурист.

Напомним, Александр Самарин по итогам финала Гран-при занял четвертое место.