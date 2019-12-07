На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде стартовала мужская эстафета.

Прямая трансляция гонки доступна по ссылке.

Россию в гонке представляют Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Александр Логинов. Отметим, в запасных числился Евгений Гараничев — он не отказался от участия в гонке, по информации СМИ, ему даже не предложили принять участие в эстафете.

На этом этапе сборная России уже имеет одну медаль: бронзу в спринтерской гонке завоевал Матвей Елисеев.

Этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде завершится женской эстафетой. Гонка пройдет завтра, 8 декабря, начало назначено на 17:30 по московскому времени.