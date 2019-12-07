Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое мнение о прокате Дмитрия Алиева в произвольной программе на финале Гран-при в Турине.

В эфире Первого канала Тарасова призналась — у нее сложилось впечатление, что Алиев устал еще в начале программы. «Почему он боится, не крутит? Можно сказать, что мне его очень жаль, потому что на лицо талант», — отметила эксперт, негодуя, что можно было не только сосредоточиться на элементах, а идти за музыкой.

Тарасова заявила, что ей тяжело смотреть на то, как способные спортсмены отдают без борьбы то, что имеют. «Зал его любит и жалеет, но мне тяжело смотреть, как мужчину жалеют. Что-то мешает ему, это надо найти, задавить и выкинуть», — добавила Тарасова.

Напомним, в финале Гран-при в Турине Алиев занял шестое место.