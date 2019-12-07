Американская фигуристка Алиса Лю рассказала о том, какая программа вдохновляет ее больше всего.

Слова фигуристки приводит портал Sport24. «Олимпийская программа, которая вдохновляет меня наиболее всего, — это произвольная Алины Загитовой», — сказала Лю, отметив, что в Пхенчхане Загитова приземлила вообще все прыжки и набрала максимальные баллы.

Алиса Лю отметила, что это мотивирует ее работать еще упорнее.

На Олимпиаде 2018 года Алина Загитова катала произвольную программу под музыку из балета «Дон Кихот».

Отметим, Алиса Лю на финале юниорского Гран-при выполнила в программе два четверных лутца и один тройной аксель (со второго упала), однако заняла лишь второе место. Первое досталось Камиле Валиевой, которая чисто катала произвольную программу без четверного тулупа.