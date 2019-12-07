Стал известен состав женской эстафетной четверки на гонку в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Информацию об этом сообщает Чемпионат.com со ссылкой на главного тренера женской команды Виталия Норицына.

Начинать гонку будет Тамара Воронина, второй этап будет бежать Екатерина Юрлова-Перхт, затем в борьбу вступит Светлана Миронова. Завершающий этап достался Ларисе Куклиной.

Напомним, женская эстафета на Кубке мира в Эстерсунде пройдет завтра, 8 декабря, начало назначено на 17:30 по московскому времени.

Сегодня, 7 декабря, в Эстерсунде эстафету пробегут мужчины. Начало гонки назначено на 19:30 по московскому времени, за Россию побегут Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.