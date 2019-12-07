На финале юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Турине стартовала произвольная программа у юношей.

Первым после короткой программы идет россиянин Андрей Мозалев, он получил за свой прокат 82,45 баллов.

Второе место по итогам короткой программы занял другой россиянин, Даниил Самсонов, он заработал 77,75 баллов. На третьей строчке оказался японский фигурист Шун Сато, который на 0,5 балла меньше Самсонова.

Третий россиянин из шестерки Петр Гуменник пока идет четвертым, он допустил ошибку в короткой программе и набрал всего 72,16 балла.

Под третьим номером на лед выйдет Петр Гуменник, под четвертым — Даниил Самсонов. Завершать произвольную программу у мужчин будет Андрей Мозалев.

Ранее медали в финале юниорского Гран-при были разыграны у девушек и спортивных пар.