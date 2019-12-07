Американский фигурист Джейсон Браун стал победителем турнира серии ISU Challenger в Хорватии — Golden Spin of Zagreb.

За две программы Браун получил от судей 242,39 балла.

Второе место у подопечного Этери Тутберидзе, грузинского фигуриста Мориса Квителашвили. За два соревновательных дня спортсмен получил 236,65 балла.

Россиянин Макар Игнатов смог подняться на третью ступень пьедестала, он набрал в сумме 229,22 балла да короткую и произвольную программы. Еще один представитель России Артур Даниелян занял четвертое место, взлетев после произвольной программы с десятой позиции.

Соревнования в Загребе среди женщин выиграла россиянка Елизавета Туктамышева, еще одна россиянка Софья Самодурова осталась лишь четвертой.