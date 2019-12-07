Российская пара Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов выиграли финал юниорской серии Гран-при по фигурному катанию.

Отметим, первые пять мест в турнире спортивных пар заняли россияне. Панфилова и Рылов набрали 185,23 балла, оба прокаты вышли не очень чистыми, однако эта сумма баллов помогла им опередить остальных. На втором месте расположились Диана Мухаметзянова/Илья Миронов, на их счету 184,37 балла.

На третьем месте — Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, они совершили несколько ошибок в произвольной программе и набрали лишь 179,68 балла. Юлия Артемьева и Михаил Назарычев стали четвертыми, Алина Пепелева и Роман Плешков — пятыми.

Следующими на лед выйдут юноши, произвольная программа которых стартует в 17:40 по московскому времени.