Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю поделился мнением по поводу прогресса российской фигуристки Александры Трусовой.

«Думаю, она уже лучше меня, хотя бы потому, что она прыгает четверной лутц», — сказал Ханю, чьи слова приводит агентство ТАСС.

По словам японца, Трусова всегда старается сделать свои выступления лучше и лучше. Также Ханю отметил, что у Трусовой все получится.

Напомним, в своей произвольной программе Александра Трусова заявила пять четверных прыжков. Пока она идет пятой после короткой программы, поскольку допустила падение с тройного акселя. Произвольная программа у женщин в финале Гран-при стартует сегодня, 7 декабря, начало в 22:50 по московскому времени.