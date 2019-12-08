На этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сегодня, 8 декабря, пройдет женская эстафетная гонка.

Начало гонки назначено на 17:30 по московскому времени.

Как сообщил главный тренер женской сборной России Виталий Норицын, первый этап эстафетной гонки будет закреплен за дебютанткой Кубка мира Тамарой Ворониной. Второй этап побежит Екатерина Юрлова-Перхт, третий этап — Светлана Миронова. Четвертый этап эстафетной гонки будет бежать Лариса Куклина.

Отметим, женщины на этапе в Эстерсунде наград не завоевали, ближе всех к медали была Лариса Куклина, которая стала пятой в индивидуальной гонке.

Мужская эстафетная гонка на Кубке мира по биатлону состоялась в Эстерсунде днем ранее.