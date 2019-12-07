Европейская лига плавания LEN приняла решение, что чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в 2021 году и чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года пройдут в Казани.

Сегодня, 7 декабря, в Глазго состоялось заседание бюро Европейской лиги плавания, в нем приняли участие министра спорта Татарстана Владимир Леонов, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, а также член бюро LEN Алексей Власенко.

Сообщается, что решение в пользу Казани было принято единогласно.

Напомним, также Казань является хозяйкой чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года.

Отметим, в понедельник исполком WADA примет решение о будущем российского спорта, согласно рекомендациям Комитета по соответствию, федерациям предлагается перенести проведение спортивных крупных турниров из России в другие страны.