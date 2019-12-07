Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с московским ЦСКА в девятнадцатом туре чемпионата России по футболу сезона-2019/20.

Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 1:1.

Первый гол в матче забил игрок ЦСКА Иван Обляков на 15-й минуте встречи. Автором результативной передачи стал Кристиян Бистрович.

«Краснодару» удалось сравнять счет только во втором тайме. На 63-й минуте отличился Ари.

В добавленное ко второму тайму время судья взял на просмотр эпизод в штрафной «Краснодара», однако пенальти назначен не был. Команды сыграли почти десять лишних минут, однако никто не сумел выйти вперед.

«Краснодар» сейчас занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея 35 очков и отставая на 10 баллов от петербургского «Зенита». ПФК ЦСКА расположился на третьем месте с 34 очками.