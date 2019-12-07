Российский фигурист Андрей Мозалев стал вторым в финале юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Турине.

После короткой программы россиянин шел первым, однако допустил ошибки в произвольном прокате и остался лишь вторым. Результат Мозалева — 241,48 балла.

Выиграл финал Гран-при среди юниоров японский фигурист Шун Сато, он стал первым по итогам произвольной программы, набрав в общей сумме 255,11 балла.

Бронза финала Гран-при — у еще одного россиянина Даниила Самсонова. Он откатал произвольную программу с помарками, поэтому стал лишь третьим с результатом 230,19 балла.

Третий россиянин в финале Гран-при Петр Гуменник стал лишь пятым, несколько раз упав в произвольной программе и заработав всего 212,62 балла.

Следующими на лед выйдут танцевальные пары, начало произвольного танца у юниоров назначено на 19:55 по московскому времени.