Британский боксер Энтони Джошуа поделился настроем перед поединком-реваншем против американца мексиканского происхождения Энди Руиса, который обладает чемпионскими поясами по версии WBA, WBO, IBF и IBO.

Слова Джошуа приводит портал Boxing Scene. Британец отметил, что не собирается забирать победу по решению судей и хочет отправить Руиса в нокаут. «Вот что я сделаю: буду наступать, утомлю его и срублю, как дерево. Я хорошо поработал над собой», — заявил Джошуа.

По словам британского боксера, спешить он не собирается, этот бой станет марафоном из двенадцати раундов.

Напомним, бой Энди Руис — Энтони Джошуа пройдет сегодня, 7 декабря в Саудовской Аравии. Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть здесь, начало в 23:00 по московскому времени.