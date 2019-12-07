Российские лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов не примут участие в мужской эстафетной гонке на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере.

Об этом сообщил корреспондент «Матч ТВ» Андрей Романов в своем «Инстаграме».

Напомним, мужская эстафета 4х7,5 км пройдет завтра, 8 декабря. Начало гонки назначено на 13:45 по московскому времени. Также в этот день в Лиллехаммере состоится и женская эстафетная гонка 4х5 км.

Напомним, Александр Большунов сегодня, 7 декабря, стал победителем скиатлона (15 км классикой + 15 км свободным стилем), на финише вырвавшись вперед и оставив позади норвежца Ханса Холунда. Третьим стал Эмиль Иверсен. Сергей Устюгов стал в гонке 10-м.