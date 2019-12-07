В рамках финала юниорской серии Гран-при по фигурному катанию начался произвольный танец. Турнир проходит в итальянском Турине.

По итогам ритм-танца первыми идут представители Грузии Мария Казакова и Георгий Ревия, они набрали 68,76 балла. На втором месте пара из США Эвонли Нгуен/Вадим Колесник, они получили за ритм-танец на четыре сотых балла меньше. Третьими идут россияне Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, их прокат оценили в 66,21 балла.

Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов получили от судей за ритм-танец 65,07 балла, что пока дает им лишь четвертое место.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин пока замыкают шестерку сильнейших, они набрали 59,89 балла.

В остальных видах медали финала юниорской серии Гран-при уже были разыграны: у девушек победила Камила Валиева, у юношей — Шун Сато, у спортивных пар — Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов.