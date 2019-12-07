Российский фигурист Даниил Самсонов поделился впечатлением от своего участия в финале юниорской серии Гран-при в Турине.

Слова Самсонова цитирует портал Р-Спорт. По мнению фигуриста, он откатал не так чисто, хотелось бы лучше. «Лутц получилось докрутить, который раньше не получался. Выехал, конечно, с помаркой. В целом да, есть прогресс, но работы еще много», — отметил фигурист.

Самсонов отметил, что сейчас старается добиться более высоких прыжков, чтобы их оценивали выше. Атмосфера на финале Гран-при фигуристу очень приглянулась. «Главное, в такой обстановке не нервничать и показывать свое катание», — заключил Самсонов.

Напомним, Даниил Самсонов завоевал бронзовую медаль в финале юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Турине.