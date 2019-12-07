Российский фигурист Петр Гуменник рассказал о том, что помешало ему удачно выступить в финале юниорской серии Гран-при в итальянском Турине.

Слова Гуменника приводит портал «Р-Спорт». По словам фигуриста, впечатления от участия у него остались положительные. «Программа получилась не самым лучшим образом, но я не мог рассчитывать на чистый прокат, так как не был готов», — сказал Гуменник, добавив, что полтора месяца назад он получил травму приводящей мышцы.

Гуменник отметил, что из-за проблем с ногами он четыре дня перед турниром отдыхал, это сказалось на выступлении. Свои программы Петр Гуменник усложнять пока не планирует, поскольку элементы еще не готовы.

Напомним, Петр Гуменник стал пятым в финале юниорской серии Гран-при.