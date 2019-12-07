Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер высказался по поводу судейства в Российской Премьер-Лиге.

Слова Гинера цитирует портал Sport24. По словам Гинера, сейчас в российском судействе происходит беспредел. «Господин Егоров — конченый негодяй», — отметил глава ЦСКА, отметив, что поднять чемпионат России будет нельзя, пока Александр Егоров, глава судейского корпуса, не уволится. «А лучше не уволится, а застрелится. До этих пор мы ничего не изменим», — сказал Гинер.

По словам Гинера, реформа Ашота Хачатурьянца положительно повлияет на уровень судейства в российском футболе, однако сначала свой пост следует покинуть Егорову.

Напомним, сегодня ЦСКА сыграл вничью на выезде с «Краснодаром», судейство Василия Казарцева вызвало возмущения у представителей армейской команды.