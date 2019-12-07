Российский фигурист Даниил Самсонов рассказал о том, какую мотивацию ему дают тренировками с девушками в группе Этери Тутберидзе.

Слова Самсонова приводит портал «Р-Спорт». Фигурист отметил, что тренировки с девушками очень мотивируют, поскольку Самсонов смотрит на их прогресс и не хочет отставать.

«Бывает, что на тренировках мы соревнуемся с ними, и я стараюсь не отставать», — сказал Самсонов, отметив, что он постарается прийти на произвольную программу женщин и поддержать их.

«Им нужна поддержка, потому что у всех у них сложный контент», — отметил Самсонов.

Напомним, Даниил Самсонов, воспитанник Этери Тутберидзе, занял третье место по итогам финала юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Турине.