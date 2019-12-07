На финале Гран-при по фигурному катанию в Турине стартовал произвольный танец.

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По итогам ритм-танца российские пары остались вне тройки. Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали четвертый результат в первый день соревнований, на их счету 81,51 балла. Александра Степанова и Иван Букин пока пятые, они набрали 81,14 балла.

Лидируют французы Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон, вторыми идут американцы Мэдисон Хабелл/Закари Донохью, на третьем промежуточном месте еще одна пара из США — Мэдисон Чок/Эван Бэйтс.

Ранее были разыграны медали в соревнованиях спортивных пар и мужчин. Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов в дебютном взрослом сезоне завоевали бронзу финала Гран-при.