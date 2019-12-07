Американский фигурист, двукратный чемпион мира Нейтан Чен поделился мнением по поводу катания россиянки Александры Трусовой.

Слова Чена цитирует агентство ТАСС. По словам фигуриста, он с интересом смотрит за тем, что будет с Трусовой дальше. «Думаю, если бы мы соревновались, она, возможно, победила бы», — отметил американец, добавив, что Трусова делает на льду невероятные вещи.

«Когда я был в ее возрасте, я не умел делать столько всего», — сказал Чен.

Напомним, в произвольной программе на финал Гран-при в Турине Александра Трусова заявила пять четверных прыжков. Начало выступлений — в 22:50 по мск.

Нейтан Чен победил в финале Гран-при в Турине, почти на 45 баллов обогнав ближайшего преследователя — японца Юдзуру Ханю.