Норвежские биатлонисты выиграли мужскую эстафету на Кубке мира по биатлону в Эстерсунде. Коллектив из Йоханнеса Дале, Эрлена Бьорндегарда, Тарьея Бё и Йоханнеса Бё пришел к финишу первым, прибежав за 1 час 10 минут и 30,4 секунды.

На втором месте расположилась команда Франции (Эмильен Жаклен, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе, Мартен Фуркад), проиграв лидерам чуть более 32 секунд.

На третьем месте финишировала Италия, проиграв Норвегии 1 минуту и 27 секунд. Россия приехала к финишу четвертой, проиграв 1 минуту и 41 секунду. Первым бежал Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко на стрельбе лежа зашел на штрафной круг, однако передал эстафету восьмым, а Эдуард Латыпов и Александр Логинов вытащили Россию на четвертое место, до последнего сражаясь за бронзу.

Завтра, 8 декабря, в Эстерсунде состоится женская эстафетная гонка.