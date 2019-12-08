На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере сегодня, 8 декабря, состоятся мужская и женская эстафетные гонки. Начало женской гонки назначено на 12:15, мужчины уйдут на дистанцию в 13:45.

В женской эстафете Россия выставила два состава.

За первую российскую женскую команду побегут Лидия Дуркина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Яна Кирпиченко. Во второй женской сборной выступят россиянки Анна Жеребятьева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Диана Головань.

В мужской эстафете также выступят две сборных России.

За первую мужскую сборную России побегут Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов и Андрей Мельниченко. Во второй российской команде в Лиллехаммере выступят Иван Якимушкин, Евгений Белов – Илья Порошкин и Артем Мальцев.