Грузинские фигуристы Мария Казакова и Георгий Ревия выиграли финал юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в танцах на льду.

Спортсмены из Грузии набрали в сумме за два танца 174.90 балла. Совсем немного им проиграли фигуристы из США Эвонли Нгуен и Вадим Колесник, они набрали 174.74 балла.

На третьем месте расположились россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный. За свои прокаты пара получила 164,22 балла.

На четвертом месте осталась еще одна российская пара Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов, они получили от судей 163,03 балла. Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали лишь шестыми, заработав 152,21 балла.

Ранее награды юниорского финала Гран-при были разыграны в остальных видах: золото у девушек взяла Камила Валиева, у юношей — Шун Сато, у спортивных пар — Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.