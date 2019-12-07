На финале юниорской серии Гран-при по фигурному катанию стартовала произвольная программа у женщин.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.

Первой на лед выйдет американка Брейди Теннелл, она идет четвертой после короткой программы. Затем на лед выйдет японка Рика Кихира, в ее программе заявлен четверной сальхов, а также два тройных акселя.

Третьей будет кататься Александра Трусова, она заявила в произвольной программе пять четверных прыжков: четверной лутц, флип, сальхов и два тулупа.

Четвертой на лед выйдет Анна Щербакова, заявившая в программе два четверных лутца и флип, пятой — лидер после короткой программы Алена Косторная с двумя тройными акселями. Завершать произвольную программу будет Алина Загитова.

Ранее награды финала Гран-при были разыграны во всех остальных видах.