Российский фигурист Андрей Мозалев поделился эмоциями от выступления в финале юниорской серии Гран-при в Турине, Италия.

Слова фигуриста приводит портал «Р-Спорт». Мозалев сказал, что ощущение после проката в произвольной программе у него было хорошее. По словам фигуриста, помарки в выступлении были, однако выводы уже сделаны и фигурист будет над этим работать

«Серебром я, в принципе, доволен. Я вообще доволен, что попал сюда, это для меня большой опыт», — заявил Мозалев.

Напомним, финал серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров выиграл японский фигурист Шун Сато, Андрей Мозалев взял второе место, Даниил Самсонов — третье. Петр Гуменник, выступавший после травмы, стал лишь пятым.