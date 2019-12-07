Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила судейство в отношении российской пары Александра Степанова/Иван Букин на финале Гран-при.

«Если этой паре поставят оценки выше, то все понимают, что они будут побеждать. Это нечестно», — отметила Тарасова в эфире Первого канала. По словам эксперта, Александре Степановой занизили уровень за дорожку: «Она сделала все чисто!».

По словам Тарасовой, в текущем сезоне Букин и Степанова катаются шепотом.

«Сколько лет можно терпеть?», — спросила Тарасова, также поздравив пару и тренеров с выдающимся выступлением.

За произвольный танец Александре Степановой и Ивану Букину поставили 123,74 балла, в общей сумме — 204,88 балла.

Следующими на лед выйдут еще одни российские фигуристы — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.