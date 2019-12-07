Известный дрессировщик Эдгар Запашный прокомментировал свое резонансное высказывание в отношении футбольных фанатов в России. Слова Запашного цитирует портал РБК.

По словам дрессировщика, в первоисточнике он разделил понятия — болельщик, фанат и «ультрасы». По словам, с людьми, которые беспределят на стадионах, сталкиваются на аренах и вне их, которые сжигают как машины, так и стадионы, культурные методы не работают.

«Единственным способом остается введение ОМОНа, хотя, чего скрывать, он уже там», — отметил Запашный, добавив, что такое встречается только на футболе, ведь «ультрасы» выбрали футбол как поле битвы.

«Еще раз подчеркиваю, только с «ультрасами» нужен такой разговор. На силу надо применять только силу», – заключил Запашный.

Напомним, ранее Эдгар Запашный отметил, что надо «крошить» фанатов, скандирующих на стадионах нецензурные кричалки.