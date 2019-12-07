Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли золото в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине.

За два проката фигуристы набрали 219,85 балла, не сумев побить личный рекорд. Второе место у пары из США — Мэдисон Чок/Эван Бэйтс набрали 210,68 балла. Тройку призеров замкнули победители прошлогоднего финала Гран-при Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, получив 207,93 балла.

Александра Степанова и Иван Букин стали четвертыми, их прокаты оценили в 204,88 балла.

Российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов замкнули шестерку, в произвольном танце им поставили довольно низкие баллы.

Следующими на лед с произвольными программами выйдут девушки, начало произвольной программы назначено на 22:50 по мск.