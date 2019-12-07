Японская фигуристка Рика Кихира представила произвольную программу на финале серии Гран-при в Турине.

После короткой программы Кихира шла последней, завалив прокат. В своей программе изначально японка заявляла три элемента ультра-си: четверной сальхов и два тройных акселя, один из которых в каскаде.

В самом начале программы японка упала с четверного сальхова, два тройных акселя были исполнены чисто — сольный и в каскаде с двойным тулупом. Все остальные прыжковые элементы фигуристки тоже были выполнены чисто. Дорожку шагов Кихиры оценили на четвертый уровень, как и вращения.

Судьи поставили Кихире за прокат 145,76 балла, в общей сумме фигуристке поставили — 216,47 балла.

Следующей на лед выйдет россиянка Александра Трусова, она планирует исполнить в произвольной программе пять четверных прыжков.