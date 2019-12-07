Спортивный директор петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта поделился своим мнением по поводу проведения следующего трансферного окна.

В интервью в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер» Рибалта отметил, что для «Зенита» зимнее трансферное окно будет спокойным, поскольку у команды уже собран сильный состав.

«Зимой вернутся в строй такие важные игроки, как Кокорин и Малком. Это два больших зимних трансфера для нас», — сказал Рибалта, отметив, что эти два игрока станут уже серьезным усилением для клуба, сейчас возвращения Кокорина и Малкома ждут больше всего.

Отметим, Малком с августа восстанавливается после травмы, а Александр Кокорин только в сентябре вышел на свободу из колонии, сразу же подписав новое соглашение с «Зенитом».