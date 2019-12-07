Российская фигуристка Анна Щербакова представила произвольную программу в финале серии Гран-при в итальянском Турине.

После короткой программы Анна Щербакова шла третьей, показав лучшие баллы в карьере. В произвольной программе фигуристка заявила исполнение двух четверных лутцев (один — в каскаде с тройным тулупом), а также четверной флип, который ранее не прыгала на турнирах.

Четверной лутц в каскаде и сольный четверной лутц Щербакова исполнила чисто, однако сделала ошибку на флипе. Все остальные элементы были исполнены чисто.

За прокат Анне Щербаковой судьи поставили 162,65 балла, из них за технику — 94,52 балла

В общей сумме Щербакова набрала 240,92 балла.

Следующей на лед выйдет еще одна ученица Этери Тутберидзе Алена Косторная, которая с мировым рекордом выиграла короткую программу.