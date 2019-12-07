Российская фигуристка Александра Трусова представила произвольную программу в финале серии Гран-при в итальянском Турине.

После короткой программы Александра Трусова шла пятой из-за падения на тройном акселе. В произвольной программе спортсменка собиралась исполнить пять четверных прыжков — лутц, флип, два тулупа, сальхов.

Четверной флип фигуристка исполнила чисто — впервые в мире, на сальхове фигуристка сделала «бабочку». Четверной лутц фигуристка исполнила также чисто. Каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов был исполнен чисто. С последнего четверного тулупа спортсменка упала.

За прокат Александре Трусовой судьи поставили 161,73 балла, из них за технику — 96,80 балла

В общей сумме Александра Трусова набрала 233,18 балла.

Следующей на лед выйдет еще одна ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова, заявившая в своей программе три четверных прыжка.