Российская фигуристка Алена Косторная представила произвольную программу в финале серии Гран-при в итальянском Турине.

После короткой программы Алена Косторная шла первой, установив новый мировой рекорд. В произвольной программе фигуристка заявила исполнение двух тройных акселей, один из которых в каскаде.

Два тройных акселя, один из которых был выполнен в каскаде с двойным тулупом, Косторная прыгнула чисто, как и все остальные прыжки с каскадами. Дорожку шагов фигуристки оценили на третий уровень, вращения фигуристки — на четвертый.

За прокат Алене Косторной поставили 162,14 балла, из них за технику — 88,87 балла.

В общей сумме Косторная набрала 247,59 балла, что является мировым рекордом.

Следующей на лед выйдет еще одна ученица Этери Тутберидзе Алина Загитова, она закроет выступление женщин в короткой программе.